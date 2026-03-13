Klimaneutralität in Stuttgart: Klimaziel in Stuttgart gefährdet? Links-Bündnis fordert Hilfe der Stadt

In Berlin ist eine Novelle des Heizungsgesetzes in Arbeit. Was das für Stuttgart bedeuten würde, ist noch nicht geklärt. Ein Antrag fordert die Stadt nun zum Handeln auf.
Die Pläne zum neuen Heizungsgesetz in Berlin werfen in Stuttgart viele Fragen auf. Sollte es über den 1. Juli 2026 hinaus möglich sein, in der Landeshauptstadt reine Gasheizungen einzubauen, dürfte sich dies auf die aktuelle Wärmeplanung auswirken – und damit womöglich auch auf das Ziel, dass die Stadt bis 2035 klimaneutral sein soll.