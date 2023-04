6 Zum Frühlingsfest werden 180 zusätzliche Fahrradparkplätze am Wasen aufgebaut. Foto: In. Stuttgart.

Mit Blick auf das Frühlingsfest haben die Grünen im Gemeinderat eine Diskussion über die klimaneutrale Anreise zum Wasen ins Rollen gebracht. Sie forderten sichere Fahrradabstellplätze im Bereich um das Wasengelände, etwa auf den Parkplätzen P9, P10 oder im Parkhaus P1. Die städtische Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart teilt auf nachfrage mit, dass man weitere Parkplätze schaffen wolle. Bereits jetzt gibt es im Bereich des Parkplatzes 10 unter dem Willi-Daume-Steg während der Feste Abstellplätze für Fahrräder und motorisierte Zweiräder, ebenso am Festeingang links am Verwaltungsgebäude der in.Stuttgart, wenn man vor dem Waseneingangstor steht und am Eingang zum Krämermarkt an der König-Karls-Brücke.

Für das Frühlingsfest kommen nun weitere Stellflächen hinzu: ein Abstellplatz für Fahrräder und motorisierte Zweiräder wird an der Stadtbahnhaltestelle „Cannstatter Wasen“ (SSB-Übergang Mercedesstraße) eingerichtet und ein weiterer am Neckarradweg zwischen Campingplatz und Recyclinghof.

Interaktiver Lageplan zeigt die neuen Abstellmöglichkeiten

Genaue Positionen sind im interaktiven Lageplan im Internet ersichtlich unter www.stuttgarter-fruehlingsfest.de/de/fruehlingsfest/plan-attraktionen. Es wurden zusätzlich 15 Bügelsysteme angeschafft, die jeweils fünf Meter lang sind und jeweils Platz für 12 Fahrräder bieten, also insgesamt 180 zusätzliche Plätze für Fahrräder. Die neuen Bügelsysteme werden auf die fünf Abstellplätze verteilt, kündigt die in.Stuttgart an.

Angefahren werden die Abstellplätze wie folgt: der Abstellplatz Willi-Daume-Steg über die Talstraße und Mercedesstraße, der Abstellplatz Waseneingangstor über die Straße, die zum Campingplatz führt, der Abstellplatz Campingplatz über den Neckarradweg beispielsweise von Marbach oder Esslingen, der Abstellplatz Krämermarkt/König-Karls-Brücke von der Innenstadt, dem Rosensteinpark, dem Neckarradweg und der Abstellplatz Stadtbahnhaltestelle über die Mercedesstraße von Bad Cannstatt.

Drei von fünf Abstellplätzen sind überwacht

Allerdings sei es nicht möglich, die Stellflächen umfassend zu überwachen, heißt es von der In.Stuttgart. Ordner der SDS Security beaufsichtigten aber die Abstellplätze an den Haupteingängen, im Bereich des Verwaltungsgebäudes der In.Stuttgart, an der Stadtbahnhaltestelle „Cannstatter Wasen“ und an der König-Karls-Brücke. Diese Haupteingänge sind zusätzlich mit Polizisten besetzt. Damit sind drei der insgesamt fünf Abstellplätze weitgehend überwacht – jedoch nicht die Plätze am Willi-Daume-Steg und am Campingplatz/Recyclinghof. Für die Nutzung der Abstellplätze werden keine Gebühren erhoben.

Fahrradhelme und -taschen müssen in die Gepäckaufbewahrung

Fahrradfahrer dürfen, wenn sie aufs Frühlingsfest gehen, Helme und Fahrradtaschen (größer als DIN A4) nicht mit ins Festzelt nehmen. Deshalb gibt es eine Helm- und Gepäckaufbewahrung gegen eine Gebühr von zwei Euro. Sie befindet sich in einem Bürocontainer vor dem weißen Verwaltungsgebäude der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft.

Fahrradtrinkflaschen sowie lange Luftpumpen dürfen ebenso nicht auf das Festgelände mitgenommen werden. Grundsätzlich ist das Festgelände als „Fußgängerzone“ zu betrachten. Das heißt: Auf den letzten Metern gegebenenfalls absteigen, das Fahrrad schieben und geduldig die Kontrolle der Ordner durchlaufen.

Des Weiteren gibt es auch für Fahrrad- und Pedelecfahrer eine Promillegrenze: Strafen können bereits ab 0,3 Promille drohen. Die Promillegrenze für das Fahrrad (absolute Fahruntauglichkeit) liegt bei 1,6 Promille. Generell bewegen sich auf dem Frühlingsfest große Besucherströme. Deshalb, mahnt der Veranstalter, sei bei allen Besuchern – ob zu Fuß, mit dem Auto oder mit dem Fahrrad – Rücksichtnahme geboten.

Extra Abstellplätze für E-Scooter außerhalb des Wasens

Bei E-Scootern sieht die Lage anders aus: Für sie gibt es keine ausgewiesenen Abstellplätze auf dem Wasen. Die Straßenverkehrsbehörde wird mit der Polizei über GPS Sperrzonen einrichten. Dabei werden das Festgelände und die Fluchtwege zur Sperrzone. Dort dürfen keine E-Scooter abgemeldet und abgestellt werden. Nach Angaben von Stadtsprecher Oliver Hillinger werden für E-Scooter Abstellzonen auf der Nordseite des Cannstatter Bahnhofs entlang der Frösnerstraße eingerichtet sowie entlang der Benzstraße zwischen Mercedesstraße und Clara-Ritter-Straße – bei Bundesligaspielen des VfB Stuttgart am Kreisverkehr Mercedesstraße/Martin-Schrenk-Weg/Mercedes-Jellinek-Straße.