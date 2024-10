Klimaktivist Samuel Bosch aus Ravensburg: Der blonde Bengel aus dem besetzten Wald

10 Gekommen, um zu bleiben: Samuel Bosch hat Klettern gelernt und lebt seit drei Jahren im Wald. Aber nicht aus Abenteuerlaune. Foto: privat

Samuel Bosch sieht sich gezwungen, in einem Camp im Altdorfer Wald (Kreis Ravensburg) zu leben. Für seine Mutter Gudrun war es hart, zu begreifen, dass dem Sohn Klimademos zu lasch sind.











Der Winter im Wald bricht an. In kalten Nächten verkriecht sich Samuel Bosch am liebsten in dem Wohnwagen, den sie zwischen zwei Bäumen hochgehievt und auf einem Gebälk der Marke Eigenbau verankert haben. Darauf mit Farbe hingepinselt: „Ohne Bäume keine Träume.“ Im fliegenden Camper sei es angenehmer als in den Baumhäusern. Samuel Bosch weiß das, es ist nicht sein erster Winter in freier Wildbahn. Samuel Bosch muss seit Februar 2021 in einem kleinen Stück des Altdorfer Waldes bei Grund im Landkreis Ravensburg leben. Muss deshalb, weil er – wie er sagt – nicht anders kann.