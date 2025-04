Klimakrise: Wassersparen allein wird nicht reichen

1 Hahn zu: Wir sollten mit Trinkwasser sparsam umgehen, rät der Deutsche Städtetag. Foto: dpa/Felix Kästle

Wegen der Dürre mahnt der Deutsche Städtetag, Wasser zu sparen. Das genügt aber nicht in einer sich aufheizenden Klimakrise. Wir brauchen eine ambitionierte Klimaschutzpolitik und müssen uns an das sich verändernde Klima anpassen, meint unser Berliner Korrespondent Tobias Heimbach.











Link kopiert



Es gibt gerade keinen Mangel an Krisen: Der von den Vereinigten Staaten begonnene Handelsstreit bedroht die deutsche Wirtschaft und Russlands Krieg gegen die Ukraine bedroht die Sicherheit in Europa. Doch die vielleicht größte aller Krisen haben wir gelernt zu ignorieren: die Klimakrise. Sie bedroht unsere Lebensgrundlage auf diesem Planeten. Auch in Deutschland ist sie längst zu spüren. Aktuell ist es zum Beispiel viel zu trocken. Angesichts dessen ist es verständlich, dass der Deutsche Städtetag dazu aufruft, Wasser zu sparen. Wer länger nicht auf den Kalender geschaut hat: Es ist gerade erst Anfang April. Die heißen Sommermonate kommen noch.