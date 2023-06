1 BASF eröffnet am Standort Schwarzheide im südlichen Brandenburg eine erste Fabrik für Kathodenmaterial. Foto: Uwe Anspach/dpa

Berlin - Die Europäische Union hat nach eigenen Angaben Marktführer China bei Investitionen in Batterietechnik im vergangenen Jahr überholt. "In Europa wurden dreieinhalb Mal mehr Investitionen getätigt als in China", sagte der Vizepräsident der EU-Kommission, Maros Sefcovic, der "Welt am Sonntag". "Es ist uns gelungen, 180 Milliarden Euro an Private Equity in den europäischen Batteriesektor zu holen."