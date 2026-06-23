Bis zu 39 Grad bringen die Hitzefrei-Debatte zurück. Ein Landtagsabgeordneter aus Murrhardt fordert nun deutlich weitreichendere Maßnahmen.

Die Sonne brennt schon am Vormittag auf die Schulhöfe, die Luft in den Klassenzimmern steht. Thermometer klettern Richtung 35, 38 oder gar 39 Grad. Während draußen Asphaltflächen flimmern, sitzen Schülerinnen und Schüler in Räumen, die vielerorts eher an Gewächshäuser als an moderne Lernorte erinnern. Genau hier setzt der Murrhardter Landtagsabgeordnete Ralf Nentwich an. Der Grünen-Politiker fordert ein grundsätzliches Umdenken beim Hitzeschutz an Schulen.

Der Vorstoß kommt nicht zufällig. Für diese Woche sind Temperaturen von bis zu 39 Grad in Baden-Württemberg vorausgesagt. Die Debatte über Hitzefrei ist damit zurückgekehrt – fast so verlässlich wie die Sommerhitze selbst. Doch für Nentwich greift die Diskussion längst zu kurz. „Hitzefrei ist keine Dauerlösung – schon gar nicht im verbindlichen Ganztagsbetrieb“, erklärt er. Wenn Kinder bis in den Nachmittag hinein in der Schule seien, müsse Lernen auch bei hohen Temperaturen möglich bleiben.

Klimakrise verändert den Schulalltag

Tatsächlich stoßen die bisherigen Regelungen zunehmend an ihre Grenzen. In Baden-Württemberg gibt es keine landesweit einheitliche Temperaturgrenze für Hitzefrei. Die Entscheidung liegt bei den einzelnen Schulen. Das Kultusministerium empfiehlt eine Orientierung an 25 Grad Außentemperatur um 11 Uhr im Schatten. Frühestens nach der vierten Stunde kann Unterricht ausfallen. Maßgeblich sei das körperliche Wohl der Schülerinnen und Schüler.

Doch die Realität hat sich verändert. Hitzewellen sind längst keine Ausnahme mehr. Aus einzelnen heißen Tagen werden ganze Hitzeperioden. Gleichzeitig verbringen Kinder durch den Ausbau der Ganztagsbetreuung immer mehr Zeit in Schulgebäuden, die oft für ein deutlich gemäßigteres Klima gebaut wurden.

Klimaanpassung für Schulen ist „keine Kür mehr, sondern Pflicht“, sagt der Murrhardter Landtagsabgeordnete Ralf Nentwich. Foto: privat

Für Nentwich ist deshalb klar: Die Antwort auf die Klimakrise darf nicht darin bestehen, Schülerinnen und Schüler immer häufiger nach Hause zu schicken. Schulen müssten klimaresilient werden. Verschattungen, intelligente Lüftungssysteme, Begrünung, hitzeangepasste Baumaterialien und gegebenenfalls auch Klimaanlagen gehörten künftig zur Grundausstattung. „Das ist keine Kür mehr, sondern Pflicht“, sagt der Bildungsexperte.

Grüner Vorstoß trifft CDU-Minister

Politisch ist die Debatte noch aus einem anderen Grund interessant. Denn der Vorstoß kommt ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, an dem das Kultusministerium von einem CDU-Politiker geführt wird, der wie kaum ein anderer in seiner Partei mit Klimathemen verbunden wird.

Unsere Empfehlung für Sie Freie Waldorfschule Engelberg Schluss mit dem Dauer-Scrollen: Waldorfschule führt striktes Handyverbot ein Rund 700 Schülerinnen und Schüler müssen ihre Geräte an der Freien Waldorfschule in Winterbach morgens einschließen. Dahinter steht eine klare Antwort auf ein Problem.

Andreas Jung, viele Jahre Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Konstanz, galt in Berlin als einer der profiliertesten Klima- und Umweltexperten der Union. Sein Wechsel ins Kultusministerium überraschte selbst politische Beobachter. Bildungspolitik gehörte bislang nicht zu seinen zentralen Themen. Klimaschutz dagegen sehr wohl.

Verantwortung liegt bei den Kommunen

Nentwich richtet seinen Appell allerdings nicht allein nach Stuttgart. Die Hauptverantwortung sieht er bei den kommunalen Schulträgern. Viele Kommunen hätten die Herausforderung bereits erkannt und arbeiteten an Hitzeschutzkonzepten. Andere müssten deutlich schneller handeln.

„Sie müssen ihre Gebäude fit für die Realität der Klimakrise machen. Hitzeschutz gehört heute zur Daseinsvorsorge“, betont der Grünen-Abgeordnete.

Dabei geht es nicht nur um Dächer, Fenster und Klassenzimmer. Auch die Schulhöfe geraten zunehmend in den Fokus. Gerade in den Pausen seien Kinder der Hitze oft schutzlos ausgesetzt.

Trinkbrunnen und naturnahe Schulhöfe

Viele Schulgelände bestehen noch immer aus großen versiegelten Flächen. Beton und Asphalt speichern die Hitze und geben sie stundenlang wieder ab. Schattenplätze sind oft rar.

„Wir brauchen Trinkbrunnen an Schulen, naturnahe Schulhöfe, mehr Bäume, Entsiegelung und ausreichend beschattete Aufenthaltsbereiche“, fordert Nentwich. Sein prägnantestes Bild: „Ein Schulhof darf im Sommer keine Betonpfanne sein.“

Längere Sommerferien wie in Italien?

Der Vorstoß reicht sogar über Gebäude und Schulhöfe hinaus. Mit Blick auf Frankreich oder Italien hält Nentwich auch eine Diskussion über die Verteilung der Ferienzeiten für legitim. Dort gehören längere Sommerferien seit Langem zum Umgang mit hohen Temperaturen.

Doch auch hier zieht er eine klare Grenze. „Längere Sommerferien ersetzen keine Investitionen in Hitzeschutz“, sagt der Grünen-Politiker.

Arbeitsschutz endet nicht am Schultor

Besonders deutlich wird Nentwich beim Blick auf die Arbeitsbedingungen. In Büros greifen Arbeitsschutzvorschriften, wenn die Temperaturen steigen. Für Schulen gelten dagegen oft andere Maßstäbe.

„Keine Mitarbeiterin und kein Mitarbeiter in einer Firma müsste unter solchen Bedingungen dauerhaft arbeiten“, kritisiert er. Der Arbeitsschutz dürfe nicht am Schultor enden. Was für Beschäftigte gelte, müsse ebenso für Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler gelten.