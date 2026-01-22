Klimaklage: Deutsches Nachbarschaftsrecht soll pakistanischen Bauern helfen

Im Sommer 2022 wurde Pakistan von einer Jahrhundertflut getroffen. Nun ziehen Landwirte wegen der erlittenen Schäden vor ein deutsches Gericht.
Die Frage, wann jemand vor Gericht Erfolg gehabt hat und wann nicht, ist manchmal gar nicht so einfach zu beantworten. Der peruanische Landwirt und Bergführer Saúl Luciano Lliuya hatte befürchtet, dass durch schmelzende Gletscher in Zukunft eine Flutwelle ausgelöst werden könnte, die sein Haus trifft. Er klagte gegen den Essener Energiekonzern RWE und forderte eine Beteiligung an Schutzmaßnahmen. Das Oberlandesgericht (OLG) Hamm sah diese konkrete Gefahr nicht, und wies die Klage ab. Eine klare Niederlage? Nicht unbedingt.