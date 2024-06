Klimakampagne Ludwigsburg: Fridays for Future lehnt Zusammenarbeit ab – Grund ist ein polarisierender Slogan

1 Fridays for Future und Ludwigsburg Zero haben keine Lust auf die Klimakampagne der Stadt. Foto: Benjamin Stollenberg

Am Mittwoch hat Oberbürgermeister Matthias Knecht die Klimakampagne mit vielen Partnern aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft gestartet. Zwei wichtige Klimagruppen der Stadt haben die Zusammenarbeit jedoch abgelehnt.











Während der Auftaktveranstaltung am Mittwochnachmittag im Franck-Areal wird klar: In diesem städtischen Projekt steckt viel Arbeit. Die PR-Kampagne „Lust auf[ ]“ soll in den kommenden zwei Jahren jeden Ludwigsburger auf die ein oder andere Weise erreichen und für den Klimaschutz begeistern. Dafür hat die Stadt Ludwigsburg verschiedene Akteure aus Sport, Kultur und der Wirtschaft zusammengebracht. Die Klimaschutzgruppen Fridays for Future und Ludwigsburg Zero haben der Kampagne jedoch eine Abfuhr erteilt: Damit drehe man sich nur im Kreis, der Fokus müsse auf den Maßnahmen liegen.