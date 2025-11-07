Klimagipfel in Brasilien: Merz sagt „namhaften“ Betrag Deutschlands für Waldschutz-Fonds zu

Friedrich Merz sagt beim Klimagipfel im brasilianischen Belém finanzielle Unterstützung für den neuen globalen Waldschutzfonds TFFF zu.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat beim Klimagipfel im brasilianischen Belém finanzielle Unterstützung für den neuen globalen Waldschutzfonds TFFF zugesagt. Deutschland werde „einen namhaften Betrag zum Gelingen dieser Initiative beisteuern“, sagte Merz am Freitag in einer Rede bei dem Gipfel. Zum Erreichen der Klimaschutzziele müssten schließlich „der Tropenwald erhalten bleiben und gleichzeitig mehr Privatsektormittel mobilisiert werden“. Dies könne „nur gemeinsam mit den Partnern in Nord und Süd gelingen“.