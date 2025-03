Klimafreundliche Busse: Das Land rettet den Elektro-Bus

1 Noch „stromert“ es nicht überall im Land so wie hier auf der Linie 27 in Freiburg. Foto: imago images/Ralph Peters/Ralph Peters via www.imago-images.de

Baden-Württemberg hat zwei Jahre lang vom Bund aufgerissene Lücken bei der Förderung emissionsarmer Busse zu stopfen versucht. Doch das Geld reicht für immer weniger Fahrzeuge – und wie lange geht das gut?











Der Diesel ist passé – so fordern die ehrgeizigen Klimaziele das Landes auch beim Busverkehr. Doch im zweiten Jahr in Folge muss das Land dafür 2025 kräftig in die Bresche springen, wie das Landesverkehrsministerium jetzt mitgeteilt hat. Denn der Bund ist hier ein Totalausfall. Mit 36 Millionen Euro Fördergeldern können die Busunternehmen nun beim Kauf emissionsarmer Busse rechnen. Das ist fast so viel wie 2024 – und mehr als doppelt so viel wie noch vor zwei Jahren.