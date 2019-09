1 Auf dem Vorfeld des Flughafens gibt es für den Passagiertransport jetzt nur noch Elektrobusse. Das soll ein Beitrag von vielen anderen zu Umwelt- und Klimaschutz sein. Foto: Flughafen Stuttgart

Mit Hartmut Graßl hilft einer der renommiertesten Klimaforscher mit, dass der Flughafen Stuttgart nachhaltiger wirtschaftet. Warum er das tut, erklärt er im Interview mit unserer Zeitung.

Stuttgart - Die Materie kennt Hartmut Graßl aus dem Effeff: die Klimaforschung. Er war und ist sogar einer ihrer Pioniere, national und international. Bereits von Mitte der 1980er Jahre an warnte er – zusammen mit einigen anderen Wissenschaftlern, aber besonders stark im Fokus der Öffentlichkeit – vor drastischen Folgen eines vom Menschen verursachten Klimawandels. Die Sache ist inzwischen noch brisanter – und der langjährige Professor der Universität Hamburg kümmert sich immer noch mit Verve um dieses Themenfeld, obwohl er seit 2005 emeritiert ist. Die Stuttgarter Flughafengesellschaft unterstützt er im 2014 gegründeten Beirat für Nachhaltigkeit. Mit unserer Zeitung sprach er darüber.

Herr Graßl, wie kam es, dass Sie, früher Warner vor dem Klimawandel, in den Flughafenbeirat zur Nachhaltigkeit gingen?

Der Chef von atmosfair ist auch im Beirat. Er fragte mich, ob ich den Stuttgartern helfen könne. Die wollten einen besonders umweltfreundlichen Flughafenbetrieb aufziehen und ich hätte die Klimadebatte in Deutschland ja mal mit vom Zaun gebrochen.

Benützt Sie der Flughafen nicht als Feigenblatt, um desto ungenierter seine Geschäfte zu betreiben?

Das ist ein Ehrenamt. Wir kriegen dafür nichts und wir sind unabhängig. Es ist dann ja auch Positives daraus entsprungen. Die beiden Geschäftsführer waren und sind sehr offen. Die lechzen nicht danach, aber sie nehmen Ratschlag an. Wir diskutierten darüber, ob nicht beim Enteisen der Flugzeuge im Winter unnötige Umweltschäden verursacht werden. Es stellte sich nach Initiative der Geschäftsführung heraus, dass die zuvor damit beauftragte Lufthansa-Technik sie abgezockt hatte. Auf einmal waren 40 oder 50 Prozent weniger Material nötig. Anderes Beispiel: Auf dem Vorfeld fahren jetzt nur noch Elektrobusse.

Der Flughafen baut auf dem eigenen Gelände zwar den Kohlendioxid-Ausstoß ab, und Flugzeuge werden moderner, aber Passagierzahl und Flugzahl nehmen zu, der Gesamtausstoß von CO2 ebenso.

Die Flughafenbetreiber haben keinen Einfluss auf die Emissionen der Flugzeuge. Den haben die Firmen selbst und die ICAO, eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen für die Zivilluftfahrt. Sie setzte bisher nie stark fordernde Ziele. Immerhin hat sie 2017 Richtlinien erlassen für den weltweiten Flugverkehr. Ein Ziel ist minus 50 Prozent bei den Flugemissionen im Jahr 2050, was das Paris-Abkommen und das Ziel der Klimaneutralität ja noch verfehlt. Und ab 2020 soll es keine Zunahme der CO2-Emissionen geben – trotz Zunahme des Flugverkehrs. Das ist aus der Sicht vieler Umweltschützer sicher nicht ausreichend, immerhin ist es ein weltweit vereinbartes Ziel. Und in der Debatte um die Folgen des Fliegens für das Klima wird ja auch übertrieben.

Wie meinen Sie das?

Die Flugzeuge sind weltweit für etwa zweieinhalb Prozent des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Wir reden also über einen kleinen Teil, aber über einen Teil, der immer dann kräftig wächst, wenn die Weltkonjunktur gut läuft, und einbricht, wenn die Weltkonjunktur weniger gut läuft, wie es nun zu kommen scheint. Und er hat noch Zusatzwirkung auf die Bewölkung.

Die Billigfluggesellschaften sind aber erfinderisch, wenn es darum geht, immer weiter Flugverkehr zu generieren.

Das ist ein zwiespältiges Thema. Die Billigfluglinien sind, wenn man vom Zusatzverkehr absieht, ökologisch die besten. Sie benützen Leasingmaschinen und deswegen fast immer neue Modelle. Die Jets sind immer voll, oder fast voll, und die Sitzreihen eng. Ihre Maschinen haben Winglets, dagegen fliegt die Lufthansa immer noch mit Maschinen ohne diese kleinen Flügelchen. Das bedeutet zwei bis drei Prozent Emissionen mehr. Und die Jets der Billigfluglinien haben auch seltener veraltete Triebwerke.

Wie schlägt sich das in der Bilanz nieder?

Atmosfair listet in seinem Airline-Index zuverlässige Daten über die Emissionen der Airlines auf. Inzwischen ist es ein Mix aus Billig- und Ferienfluggesellschaften, der die ersten Ränge belegt. Der Unterschied zwischen den Emissionen geht bis zum Faktor 2 und 3 pro Passagier und Kilometer. Die Firma Monarch, ein britischer Ferienflieger, verbraucht bei der Mittelstrecke 2,8 Liter pro Person und Hundert Kilometer. Beim Auto müssten schon drei Personen drin sitzen, damit ein so guter Wert herauskäme. Das Problem ist, die Billigfluglinien locken mit Niedrigpreisen, wenngleich da meist die Kerosinzuschläge nicht enthalten sind. Daher braucht man schon stänkernde Umweltverbände.

Die Umweltschützer hier am Flughafen fordern immer massiver, dass die Flughafengesellschaft dem Wachstumsgedanken abschwört.

Auch hier kann das kleine Management wenig machen. Flughäfen können nur Einfluss nehmen auf die, die bewusst Zusatzverkehr organisieren. Es gibt Flughäfen, die den Billigfluglinien einen Obolus für jeden abfliegenden Passagier gewähren, weil die jeweilige politische Obrigkeit die regionale Wirtschaft bis hin zur Würstchenbude in Flughafennähe fördern will. Aber da ist der Flughafen Stuttgart nicht zu bekritteln.

Glauben Sie? Flughafenchefin Arina Freitag hat vor ein paar Monaten mal gesagt, Stuttgart müsse ein Wachstumsflughafen sein.

Frau Freitag ist halt jung und forsch und sagt so etwas schon mal. Sie hat aber auch dafür gesorgt, dass für spät ankommende und laute Flugzeuge noch mal höhere Gebühren verlangt werden. Die Flughafenchefs müssen ja, wenn sie ihren Laden rentabel halten wollten, mindestens eine schwarze Null schaffen, zumal sie für Stuttgart 21 ganz erheblich mitzahlen müssen. Das ermöglicht aber auch ein Verkehrskonzept – Messe, Stadtbahn, S-Bahn und ICE komprimiert am Flughafen – das sich viele Städte wünschen würden. Es gibt wenige Plätze weltweit, wo das so klappen könnte.

Laut der neuen Entgeltordnung stellt man aber auch Airlines besser, die übers Jahr besonders viele abfliegende Passagiere haben und neue Strecken eröffnen.

Wirklich? Diese Aspekte haben wir nicht besprochen. Das war im Februar kein Thema. Frau Freitag hat erstmals teilgenommen. Bei den früheren Einführungsvorträgen der Geschäftsführer hieß es meist: Es gibt ganz leichtes Wachstum, oder Stagnation oder sogar leichten Rückgang bei der Passagierzahl, jedenfalls keinerlei Debatte über ein weiteres kräftiges Wachstum.

In der Entgeltordnung sind auch Fördermittel oder rabattierte Gebühren beim Einsatz von alternativem Kerosin oder strombetriebenen Flugzeugen mit Brennstoffzelle vorgesehen. Wird das unser Rettungsanker, damit wir auch künftig reisen und unserem Lebensstil treu bleiben können?

Ich denke schon. Da hat ein Run eingesetzt. Die ersten Pilotanlagen zur Herstellung eines künstlichen Energieträgers laufen. Der Chef der Lufthansa hat angekündigt, dass die Firma massiv in Kerosin investieren sollte, das nicht aus fossilen Brennstoffen stammt. Das wird die Luftfahrt in ein paar Jahrzehnten klimaverträglicher machen, wobei wir aber noch nicht über die Wirkung der Abgase von alternativem Kerosin in oberen Schichten der Erdatmosphäre, über Eiswolken und Kondensstreifen gesprochen haben.

Sollten wir möglichst gar nicht mehr fliegen oder äußerst selten? Müssen wir Flugscham haben?

Für die besonders klimaschädlichen Kurzstreckenflüge gibt es eine schon vorhandene und meist nicht zeitaufwendigere Alternative: die elektrisch mit Ökostrom betriebene Eisenbahn. Für weitere Strecken gibt es in Zukunft die oben angesprochene Alternative. Und für alle unvermeidbaren Flüge gibt es die Kompensation der Emissionen durch kräftiger emissionsmindernde Projekte. Ich habe keine Flugscham, weil ich diese Möglichkeiten nütze.