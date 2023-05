1 Wie sauber sind Elektroautos wirklich? Foto: dpa/Lino Mirgeler

Stuttgart - Der Ausbau der Elektromobilität gilt als wichtige Stellschraube zur Verbesserung der Klimabilanz des Verkehrssektors. Doch eine Gruppe von Forschern um den Verbrennungsmotorenexperten Thomas Koch vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) zieht – wie berichtet – den Nutzen von E-Autos fürs Klima in Zweifel. In Fachpublikationen und einem Brief an die EU-Kommission kommen die Autoren zu dem Schluss, dass der CO2-Ausstoß von Elektroautos bei einem massiven Ausbau der E-Mobilität doppelt so hoch ausfallen könnte wie bisher angenommen. Ein mit synthetischen Kraftstoffen betriebenes Diesel-Hybridauto schneide bei den Treibhausgasemissionen wesentlich besser ab als ein Batteriefahrzeug.