Klimabilanz deutscher Konzerne: Betrug in China - Umweltbundesamt verweigert CO2-Zertifikate

1 Die Bundesbehörde geht gegen Betrugsfälle bei Klimaprojekten vor. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Die Aufklärung möglicher Betrugsfälle bei Klima-Projekten in China dauert an. Bisher habe das Umweltbundesamt bei acht von 69 Projekten «Unregelmäßigkeiten» nachgewiesen, teilte die Behörde mit.











Berlin/Dessau-Roßlau - In der Affäre um mutmaßliche Betrugsfälle in China hat das Umweltbundesamt deutschen Konzernen die Ausstellung von Klima-Zertifikaten verweigert. Es gehe dabei um acht Klimaschutz-Projekte in China, bei denen Unregelmäßigkeiten nachgewiesen worden seien, erklärte die Behörde am Freitag. Die acht verweigerten Zertifikate entsprächen einer Einsparung von 215 000 Tonnen Kohlenstoffdioxid, die sich die Konzerne ursprünglich auf ihre Klimabilanz anrechnen lassen wollten.