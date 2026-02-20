Dennis Landgraf, Ajla Salatovic und Oskar Otto organisierten einst Klimaproteste in Stuttgart – und landeten dann in der Politik. Wie sie auf ihren Weg und die Landtagswahl blicken.
Eigentlich ist es noch gar nicht so lange her, dass in Deutschland Millionen Menschen zu den Kundgebungen von Fridays for Future strömten. Doch in unserer schnelllebigen politischen Welt erscheint die Euphorie rund um die Klimabewegung in den Jahren 2019 und 2020 mittlerweile wie ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten. Das bedeutet aber nicht, dass alle damaligen Aktivistinnen und Aktivisten der politischen Arbeit abgeschworen haben.