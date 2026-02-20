Dennis Landgraf, Ajla Salatovic und Oskar Otto organisierten einst Klimaproteste in Stuttgart – und landeten dann in der Politik. Wie sie auf ihren Weg und die Landtagswahl blicken.

Eigentlich ist es noch gar nicht so lange her, dass in Deutschland Millionen Menschen zu den Kundgebungen von Fridays for Future strömten. Doch in unserer schnelllebigen politischen Welt erscheint die Euphorie rund um die Klimabewegung in den Jahren 2019 und 2020 mittlerweile wie ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten. Das bedeutet aber nicht, dass alle damaligen Aktivistinnen und Aktivisten der politischen Arbeit abgeschworen haben.

Im Gegenteil, wie ein Blick auf die früheren Mitglieder der Stuttgarter Ortsgruppe von Fridays for Future zeigt. So gehört beispielsweise die 24-jährige Ajla Salatovic inzwischen dem Landesvorstand der Linken an, während der 25-jährige Dennis Landgraf Bundesvorsitzender der Tierschutzpartei ist. Und der 20-jährige Oskar Otto war bis zum vergangenen Jahr Mitglied des Stuttgarter Jugendgemeinderats. Was haben die drei in ihren jungen Jahren bereits über politisches Engagement gelernt?

Klimaproteste in Stuttgart als Offenbarung

Ajla Salatovic denkt gerne an ihre Anfangszeiten bei Fridays for Future zurück. „Die ersten Demos selbst zu organisieren, das waren schon sehr coole Momente“, sagt sie. Heute weiß Salatovic, dass es bei gesellschaftlichen Bewegungen ebenso schnell aufwärts wie abwärts gehen kann. „Und 2019, 2020 hatte Fridays for Future ein sehr großes Hoch“, fügt sie hinzu. „Wir waren allein in Stuttgart mit 50.000 Menschen auf der Straße.“

Ajla Salatovic erinnert sich gerne an das „sehr gorße Hoch“ von Fridays for Future (Archivbild). Foto: privat

Oskar Otto stieß mit gerade einmal 15 Jahren erstmals zur Stuttgarter Ortsgruppe. Stellvertretend für viele junge Menschen aus seiner Generation sagt er über die Demos: „Da haben wir gemerkt, dass wir mit genug Druck von der Straße etwas bewegen können.“ Dennis Landgraf spricht gar von einer Art Offenbarung. „Ich komme aus dem Dorf und hatte nie wirklich Kontakt mit Politik“, erzählt er. Die Teilnahme an den Klimaprotesten habe ihm deshalb eine neue Welt eröffnet.

Lernprozess bei Fridays for Future in Stuttgart

Was danach folgte, beschreibt Landgraf als eine Art Aktivismus-Crashkurs. „Du wirst da teilweise schon ins kalte Wasser geworfen.“ Vor einer Menschenmenge zu sprechen, Medien Rede und Antwort zu stehen oder die Finanzen eines Vereins zu verwalten – all diese Dinge lernten die Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Schnelldurchlauf. Von vielen damaligen Erfahrungen profitiere sie immer noch, sagt Salatovic. Doch mit der Zeit sei der Schwung der Bewegung abgeflacht. Es habe an der langfristigen Strategie und an der Verankerung in der Gesellschaft gefehlt. „Wir haben die Leute nicht halten können“, blickt Salatovic selbstkritisch zurück.

Auch bei Otto stellte sich nach und nach das Gefühl ein, mit Fridays for Future nicht mehr wirklich etwas bewegen zu können. Stattdessen zog es ihn zunehmend in die Kommunalpolitik. Dort setzte sich der gebürtige Stuttgarter beispielsweise als Jugendrat für einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr in seiner Heimatstadt ein. 2024 ließ er sich dann bei der Kommunalwahl für die Liste Stuttgart Ökologisch Sozial (SÖS) aufstellen. Für den Einzug in den Gemeinderat reichte es zwar nicht. Dennoch sagt er heute: „Ich habe damals gemerkt, dass der Fokus aufs Lokale ein guter Ausgleich zum großen globalen Blickwinkel von Fridays for Future ist.“

Von der Klimabewegung in die Parteiarbeit

Danach wollte Otto allerdings erst einmal raus aus Stuttgart, sogar ganz raus aus Deutschland – um „eine andere Perspektive“ zu erhalten. Inzwischen studiert er Sozialwissenschaft in Brüssel und Gent. Im Gegensatz dazu hat es Landgraf 2024 für die Tierschutzpartei in den Stuttgarter Gemeinderat geschafft. „Das ist vom Zeitaufwand wie ein Vollzeitjob“, sagt er. Aber damit nicht genug, denn Landgraf ist außerdem einer von drei Bundesvorsitzenden der Partei, die offiziell Partei Mensch Klima Tierschutz heißt – „nochmal ein Vollzeitjob“.

Oskar Otto studiert inzwischen in Belgien. Foto: privat

Doch trotz des hohen Pensums bereut er es nicht, sich für die Parteiarbeit entschieden zu haben. Salatovic geht es ähnlich. Als großen Vorteil gegenüber ihrer aktivistischen Zeit nennt sie die Dauerhaftigkeit des politischen Engagements in einer Partei. Bedeutet: „Wenn man mit Leuten auf der Straße spricht, dann wissen die schon, wofür die Linke steht.“

Das Klima vor der Landtagswahl

Auffällig ist, dass weder Salatovic noch Landgraf oder Otto bei der Partei gelandet sind, als deren Vorfeldorganisation Fridays for Future einst gerne bezeichnet wurde. „Wir alle hatten mal sehr große Hoffnungen in die Grünen gesetzt“, sagt Salatovic. Doch die seien bei ihr bald enttäuscht worden, etwa durch die Rolle der Partei bei der Räumung des Klimacamps in Lützerath. Und Otto sagt mit Blick auf die anstehende Landtagswahl in Baden-Württemberg: „Es ist ein politisches Armutszeugnis, dass ausgerechnet die Grünen Klima und Soziales im Wahlkampf zur Nebensache degradieren.“

Salatovic begrüßt zwar, dass Fridays for Future vor der Wahl wieder einmal einen Klimastreik plant – in Stuttgart am 27. Februar. Sie mahnt aber auch an, dass das Thema Klima mit anderen gesellschaftlichen Themen wie dem öffentlichen Nahverkehr oder der Transformation der Autoindustrie verknüpft werden müsse. Denn: „Wir haben damals gelernt, dass es langfristig nicht so viel bringt, einfach eine Demo nach der anderen auszurichten.“