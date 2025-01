1 Die Temperaturen in Baden-Württemberg werden deutlich steigen, das zeigt die Prognose des Klimaatlas BW. Foto: IMAGO/Herrmann

Die Temperaturen in Ludwigsburg steigen – mit spürbaren Folgen für die Zukunft. Der neue Klimaatlas zeigt, wie sich der Landkreis von seinen Nachbarn unterscheidet.











Der Landkreis Ludwigsburg ist auf der Karte des Klimaatlas in sanftem Beige eingefärbt. Doch sobald der Regler bei den Jahrzehnten verschoben wird, zeigt sich die Zukunft in alarmierendem Rot: Es wird heiß in Ludwigsburg.