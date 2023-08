4 Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation in Esslingen. Foto: Johannes/ M . Fischer

Am Montagnachmittag protestieren Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation in Esslingen und sorgen für lange Staus im Berufsverkehr. Die Veranstaltung war nicht angemeldet.









Zum ersten Protest der Gruppe der letzten Generation sind am Montagnachmittag gegen 16.45 Uhr etwa zwanzig Aktivistinnen und Aktivisten in Esslingen zu einem unangemeldeten Zug von der Maillestraße über den Altstadtring gezogen. Die Folge: langer Stau auf dem Altstadtring mitten im Berufsverkehr und verärgerte Autofahrer. Nach eigenen Angaben wollen die Protestierenden auf die Missachtung des Klimaschutzgesetzes und das Aufweichen des Esslinger Klimaneutralitätsbeschlusses unter OB Matthias Klopfer aufmerksam machen. Um sichtbarer zu sein, wurden dabei am Montagnachmittag auch zehn Holzgestelle in der Größe eines Autos eingesetzt.