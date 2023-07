1 Weil sich dieser Aktivist festgeklebt hat, schneidet die Polizei gleich ein ganzes Stück Asphalt aus der Straße. Foto: AFP/Tobias Schwarz

Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation haben in Berlin mit Blockaden an mehr als 30 Stellen den Verkehr behindert. Lahmlegen konnten sie die Stadt nicht – die Polizei war vorbereitet. Doch bei den blockierten Autofahrern wächst ein aggressiver Unmut über den Protest.









Eigentlich hat Dan Raikowski nichts gegen Umweltschutz. Das sagt er zwar, aber wütend ist er trotzdem. Raikowski ist Lastwagenfahrer, 50 Jahre alt, den Job hat er fast sein halbes Leben gemacht. Und jetzt steckt er fest. Raikowskis blauer Lastwagen ist eines der Fahrzeuge, die an diesem Montagmorgen in Berlin durch einen Protest der Klimagruppe Letzte Generation blockiert werden. Am Großen Stern, einem Verkehrsknotenpunkt mitten in der Stadt, sitzen zehn Menschen auf der Fahrbahn. Vor ihnen stauen sich die Fahrzeuge, in der zweiten Reihe steht Raikowskis Lkw. „Die haben Glück, dass ich nicht ganz vorne war“, sagt er. „Ich wäre einfach über die rübergefahren.“