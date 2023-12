Klima in Stuttgart: Wie ungewöhnlich ist das milde Winterwetter?

Nach kalten und schneereichen Wochen herrscht in Stuttgart wieder vergleichsweise mildes Wetter. Am Wochenende stiegen die Temperaturen über zehn Grad – kein Vergleich zum Wintereinbruch Anfang Dezember. Wie normal ist dieses deutlich mildere und regnerische Wetter für die Jahreszeit? Die Antwort liefern langjährige Wetterdaten, die wir für unser Projekt „Klimazentrale“ täglich für Stuttgart und die Region auswerten.

Ungewöhnlich warme Temperaturen in Stuttgart

In der Innenstadt verzeichnete die städtische Wetterstation auf dem Schwabenzentrum seit Samstag mehr als zehn Grad, am Sonntag und Montag mehr als elf Grad. Die Daten zeigen: Im Vergleich zu früheren Jahrzehnten sind elf Grad ungewöhnlich warm. In den Jahren zwischen 1961 und 1984 lagen die meisten Tage um diese Jahreszeit zwischen zwei und acht Grad, in den Jahren 1991 bis 2020 eher zwischen drei und zehn Grad.

Lesen Sie auch

Der Vergleich zwischen den Jahren seit 1961 und der jüngeren Vergangenheit zeigt aber auch: Insgesamt ist es Mitte Dezember inzwischen häufiger milder, die aktuellen Temperaturen liegen nur noch knapp über dem Normalbereich der letzten 30 Jahre.

Im Stuttgarter Talkessel ist es tendenziell milder als in der weiteren Umgebung, Schnee bleibt hier deutlich seltener liegen. Doch auch auf dem Stuttgarter Schnarrenberg bei der Messstation des Deutschen Wetterdienstes sowie am Flughafen auf den Fildern liegen die aktuellen Temperaturen von zehn bis elf Grad deutlich über dem, was in den vergangenen Jahren meistens vorkam. Langfristige Betrachtungen zeigen immer wieder, dass es aufgrund des Klimawandels in fast allen Jahreszeiten wärmer wird.

Daten des Projekts „Climate Shift Index“ zeigen zudem, dass der Klimawandel die aktuellen Temperaturen in Süddeutschland mindestens zweimal wahrscheinlicher gemacht hat.

Wie wirkte sich der Kälteeinbruch im Dezember aus?

Umgekehrt lagen die Temperaturen in Stuttgart-Mitte selbst während der winterlich-kalten Tage Anfang Dezember meistens im Bereich des Normalen – ausgenommen zwei besonders kalter Tage am 3. und 4. Dezember. Das zeigt der Blick auf die tiefsten gemessenen Temperaturen jedes Tages:

Frosttage, an denen die Temperaturen auf Null Grad oder tiefer sinken, zählte Stuttgart in diesem Winter bisher fünf.

Damit liegt das aktuelle Jahr noch leicht unter dem Schnitt der vergangenen dreißig Jahre und deutlich unter dem, was zwischen 1961 und 1990 normalerweise vorkam.

Klimazentrale Stuttgart

Dieser Artikel ist Teil des Wetter- und Klimamonitors von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. Wir stellen für alle Orte in der Metropolregion Stuttgart Daten von amtlichen Wetterstationen zur Verfügung und vergleichen sie automatisiert mit Langzeitmessreihen: Ist das Wetter heute ungewöhnlich oder nicht?

Auf unserer Themenseite finden Sie alle Daten für Ihren Ort sowie weitere Recherchen zum Klimawandel in Baden-Württemberg. Mehr zu unserer Methodik lesen Sie hier.