1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Drei bislang unbekannte Täter haben am Samstagabend einen 41 Jahre alten Mann in einer öffentlichen Toilette in der Klettpassage in Stuttgart-Mitte mit einer Schusswaffe sowie Messern bedroht und ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen.