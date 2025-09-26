Kletterzentrum in Göppingen: Zuspruch für die Sektion Hohenstaufen

Nicht nur das Kletterzentrum macht den Alpenverein in Göppingen attraktiv, auch die Hütten in den Bergen erfreuen sich einer großen Nachfrage.
Im Terminkalender von Werner Lutz sind viele Eintragungen unter dem Vermerk „Sektion Hohenstaufen“ zu finden. Der seit gut einem halben Jahr als Göppinger Sektionsvorsitzender im Deutschen Alpenverein gewählte Heininger hat alle Hände voll zu tun. Der Kinder-Kletter-Cup an diesem Samstag im Vereinszentrum GriP in der Hohenstaufenstraße, der Skibazar der SAG am 15. November an gleicher Stätte und die 50. Skischulmeisterschaften am 6. Februar kommenden Jahres in den Bergen werfen ihre Schatten voraus, aktuell kümmert sich Lutz intensiv um das vereinseigene Haldenseehaus im Tannheimer Tal, dessen Führung ab 1. Oktober Ellen Stritzel übernimmt, die mit ihrem Ehemann dafür sogar aus Uhingen ins benachbarte Österreich übersiedelt.