15 Meter hohe Kletterhalle inklusive: Kletterzentrum in Göppingen eröffnet

1 Die Haupthalle des neuen Göppinger Kletterzentrums „GriP“. Am Freitag wurde es eingeweiht. Foto: Giacinto Carlucci

Der Alpenverein in Göppingen hat am Freitag sein neues Vereinszentrum „GriP“ eingeweiht. Herzstück der Anlage ist die 15 Meter hohe Kletterhalle.











Wenn wir erklimmen schwindelnde Höhen...“ So beginnt ein Klassiker der Wandermusik. Der Bergvagabunden-Song wurde am Freitagnachmittag zwar an der Hohenstaufenstraße nicht gespielt, aber trotzdem war der Begriff Höhe allgegenwärtig bei der Eröffnung des Kletterzentrums der Sektion Hohenstaufen-Göppingen im Deutschen Alpenverein (DAV). Von einem „Highlight für die Sportstadt Göppingen“, also einem Höhepunkt und Glanzlicht, sprach Oberbürgermeister Alex Maier. Es herrschte Hochstimmung unter den geladenen Gästen und am Ende sollte es noch hoch hinausgehen. Wobei der Rathauschef scherzte: „Ich habe die falschen Schuhe an, sonst würde ich hochklettern.“ Und hoch ist in diesem Fall wirklich hoch: 15 Meter misst die Haupthalle, zehn Meter der Schulungsbereich. „Ein Wahrzeichen für den Sportpark an der Hohenstaufenstraße“ sei das imposante Bauwerk, meinte Alex Maier. „Darauf können wir als Stadt stolz sein.“