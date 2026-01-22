Stahl, Beton, Glas. Mehr als 500 Meter hoch. Ohne Seil, ohne Netz, ohne Absicherung will Star-Freeclimber Alex Honnold auf einen der höchsten Wolkenkratzer der Welt klettern - alles live gestreamt.
Taipeh - Zumindest für den Weg runter hat Alex Honnold einen äußerst unspektakulären Plan: Den Fahrstuhl. 101 Stockwerke, 508 Meter. Eine beeindruckende Glasfassade, pagodenartig gebaut, der Taipeh 101. Genau den will Honnold vorher hochklettern. Ohne Absicherung, aber vor laufenden Kameras, live gestreamt. "Skyscraper live" nennt Netflix das Spektakel. Waghalsig, riskant, lebensgefährlich. "Null Platz für Fehler", heißt es im Trailer.