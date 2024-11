Kletterhalle in Göppingen: Das neue Kletterzentrum des Alpenvereins ist fast fertig

1 Die Kletterwand ist der Blickfang. Zum Ski- und Snowboardbasar der SAG Göppingen öffnet die neue Kletterhalle Grip des DAV das erste Mal ihre Türen. Foto: Giacinto Carlucci

Zum Ski- und Snowboardbasar hat die Einrichtung jetzt zum ersten Mal ihre Türen geöffnet. Die Göppinger Sektion des Deutschen Alpenvereins hat dort auch ihre Geschäftsstelle und einen Versammlungsraum eingerichtet.











Noch ist es so: Wer in Göppingen hoch hinaus will, fährt aus der Stadt hinaus zum Hohenstaufen. Bald ist das anders: Wer hoch hinaus will, muss dann nur noch bis zum Kletterzentrum des Deutschen Alpenvereins (DAV) fahren. Das grau-anthrazit-farbene Gebäude kann niemand übersehen, der die Hohenstaufenstraße heraufkommt.