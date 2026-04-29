Klette-Prozess: Staatsanwaltschaft will 15 Jahre Haft für Ex-RAF-Terroristin

Die Anklagevertreterin sieht in Daniela Klette eine «Schwerverbrecherin» und verweist auf die schweren psychischen Folgen der Taten auf die Geschädigten. Für die Angeklagte findet sie deutliche Worte.
Verden - Im Prozess gegen die ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette vor dem Landgericht Verden hat die Staatsanwaltschaft eine 15-jährige Haftstrafe gefordert. Aus Sicht der Anklagebehörde steht fest, dass die Angeklagte mit ihren mutmaßlichen Komplizen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub mehrere Raubüberfälle begangen hat. Sie habe dabei eine "hohe kriminelle Energie" und ein "brachiales Vorgehen" an den Tag gelegt. Während des Prozesses habe Klette keinerlei Reue gezeigt.