Klett-Passage Stuttgart: S21 legt Toilettenanlage lahm

Seit Ende August sind die Toiletten in der Klett-Passage gesperrt. Beim Umbau des Hauptbahnhofs wurde deren Lüftung in Mitleidenschaft gezogen. Die Reparatur zieht sich weiter hin.
Wer es dieser Tage in der Klett-Passage dringend hat, steht vor verschlossenen Türen. Die öffentliche Toilettenanlage in der unterirdischen Passage ist gesperrt. Zu den Gründen für diese missliche Lage gibt es unterschiedliche Angaben: während auf einem Aushang die Rede von „anhaltenden Vandalismus“ ist, steht an der Tür nebenan zu lesen, die Toilettenanlage sei „wegen Wartungsarbeiten vorübergehend geschlossen“.