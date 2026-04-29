Nun ist in der Klett-Passage endlich ein Nachfolger gefunden: Auf das Depot-Outlet folgt Go Asia. Die neue Filiale möchte auch sonntags öffnen.

Leerstand ist grundsätzlich ein Problem – vor allem dort, wo es eh schon ungemütlich ist, wie zum Beispiel in der Klett-Passage. Einige Monate herrschte dort auch nach dem Auszug von Depot Tristesse. Doch nun ist klar, wer die ehemaligen Flächen des Outlets künftig bespielen wird: Es ist Go Asia, nach eigenem Bekunden „Deutschlands größte asiatische Supermarktkette, mit 7000 Originalprodukten aus ganz Asien“.

Go Asia? Richtig, das Unternehmen hat schon zwei Filialen in der Stuttgarter Innenstadt. Eine ist in den Königsbau-Passagen, die andere befindet sich im Untergeschoss von Galeria an der Königstraße 6. Und beide schon bestehenden Standorte werden auch weiterhin von Go Asia bespielt.

„Die Entscheidung für den Standort basiert auf der sehr guten Lage am Bahnhof sowie der hohen Kundennachfrage nach einer noch besser erreichbaren Filiale. Die Anbindung bietet für viele Kundinnen und Kunden einen zusätzlichen Mehrwert, und wir richten uns bewusst nach deren Bedürfnissen“, sagt Mariah-Lee Müller, aus der Marketing-Abteilung des Unternehmens auf Nachfrage unserer Zeitung.

„Das Sortiment wird weitgehend identisch mit dem der anderen Filialen sein. Ein besonderer Vorteil des Standorts in der Klett-Passage ist jedoch die Möglichkeit, auch an Sonn- und Feiertagen zu öffnen“, ergänzt Mariah-Lee Müller.

Klett-Passage: Die ehemalige Filiale der BW-Bank wird zurückgebaut. Wann das der Fall sein wird, ist noch unklar. Foto: Torsten Ströbele

Wann die neue Filiale eröffnet wird, steht noch nicht fest. Aber klar ist, dass rund 20 bis 30 Mitarbeitende vor Ort sein werden, um den Kundinnen und Kunden auch in der Klett-Passage die Verkaufsschlager wie Instantnudeln und Tiefkühlprodukte wie zum Beispiel Dumplings oder auch Tofu und Kimchi aus der Frischeabteilung anbieten zu können.

Mit dem Einzug von Go Asia gibt es laut SSB nur noch einen nicht vermieteten Laden in der Klett-Passage, für den sie verantwortlich zeichnet.