Immerhin in einem Punkt herrscht Einigkeit in der Stadt: Die Lage in der Klett-Passage und im benachbarten Hauptbahnhof ist nicht die beste. Wie berichtet hat dort zuletzt die Zahl der Straftaten stark zugenommen, viele Menschen fühlen sich in dem Bereich, in dem jeden Tag Hunderttausende unterwegs sind, unwohl. Doch über den Charakter der Maßnahmen, die dort zu ergreifen sind, gehen die Meinungen offenbar weit auseinander. Gerade im Gemeinderat prallen bei dem Thema sehr unterschiedliche Welten aufeinander.