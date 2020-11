1 Der Mann wurde vorläufig festgenommen. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Uli Deck

Ein 29-Jähriger steht im Verdacht, eine gleichaltrige Frau in der Stuttgarter Klett-Passage sexuell belästigt zu haben. Bei seiner Festnahme rastet der Verdächtige aus.

Stuttgart-Mitte - Ein 29 Jahre alter Mann soll am Mittwochmorgen eine gleichaltrige Frau in der Klett-Passage in Stuttgart-Mitte sexuell belästigt und bei seiner Festnahme heftigen Widerstand geleistet haben.

Wie die Polizei berichtet, hielt sich der Tatverdächtige gegen 7.35 Uhr an einem Treppenaufgang in der Klett-Passage auf, als die 29-Jährige an ihm vorbeilief. In diesem Moment soll er ihr unvermittelt an ihr Gesäß gefasst haben. Die Frau flüchtete und alarmierte die Polizei.

Der Mann wurde noch in der Klett-Passage von Polizisten kontrolliert. Dabei soll sich der 29-Jährige aggressiv verhalten, sich gewehrt und die Beamten beleidigt sowie eine Polizistin bespuckt haben. Die Polizisten nahmen den Verdächtigen schließlich in Gewahrsam.

+ + Crimemap Stuttgart + + Crimemap – wo die Polizei wie oft ausrückt Hier geht’s zur Crimemap >> Einbruch, Diebstahl, Unfall, Gewalt: Unsere Crimemap zeigt, wo sich diese Vorfälle ballen – täglich aktualisiert und auf Grundlage der Berichte der Polizei Stuttgart.