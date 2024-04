1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Ein Unbekannter bedient sich in einem Geschäft in der Klett-Passage und verlässt den Laden, ohne zu bezahlen. Als ihn ein Ladendetektiv darauf anspricht und festhält, gelingt dem Dieb die Flucht. Die Polizei sucht Zeugen.











Ein bislang unbekannter Dieb hat am Freitagabend mehrere Gegenstände aus einem Geschäft in der Klett-Passage in Stuttgart-Mitte gestohlen und konnte anschließend dem 59 Jahre alten Ladendetektiv entkommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.