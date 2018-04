Klett-Passage in Stuttgart 77-Jähriger soll 16-Jährigen zum Sex aufgefordert haben

Von red/bb 24. April 2018 - 14:16 Uhr

Der Vorfall ereignete sich in einer Toilette in der Klett-Passage. (Archivfoto) Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Auf einer Toilette in der Klett-Passage in der Stuttgarter Innenstadt soll ein 77-Jähriger einen 16-Jährigen zu sexuellen Handlungen aufgefordert haben. Ein Zeuge rief die Polizei, die den Mann festnahm.

Stuttgart-Mitte - Am Montag hat die Polizei in der Klett-Passage in Stuttgart-Mitte einen 77 Jahre alten Mann festgenommen, der dort auf einer Toilette einen 16-Jährigen sexuell belästigt haben soll.

Laut dem Bericht der Polizei soll sich der Mann gegen 16.40 Uhr in der Toilette aufgehalten und den Jugendlichen zu sexuellen Handlungen aufgefordert haben. Die Polizei wurde von einem Zeugen alarmiert. Der 77-jährige Reisende wurde festgenommen und nach dem Hinterlegen eines Geldbetrages wieder auf freien Fuß gesetzt.