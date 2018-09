Klett-Passage am Stuttgarter Hauptbahnhof Polizei nimmt mutmaßlichen Grapscher fest

Von red 19. September 2018 - 12:12 Uhr

Polizeibeamte in der Arnulf-Klett-Passage am Stuttgarter Hauptbahnhof (Symbolbild). Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Ein wohnungsloser Mann soll am Stuttgarter Hauptbahnhof eine junge Frau sexuell belästigt haben. Die Polizei nahm den 45-Jährigen tags darauf fest.

Stuttgart - Ein 45 Jahre alter Mann soll am Montagnachmittag am Stuttgarter Hauptbahnhof eine junge Frau sexuell belästigt haben. Aufgrund der Beschreibung, die die Frau lieferte, konnte der Tatverdächtige am Dienstag vorläufig festgenommen werden.

Wie eine Sprecherin der Bundespolizei mitteile, soll der Tatverdächtige der 23-Jährigen im S-Bahnbereich des Hauptbahnhofs an den Oberschenkel gefasst haben. Der Mann ist offenbar ohne festen Wohnsitz und wohl häufiger in der Arnulf-Klett-Passage unterwegs, wo er am Dienstag auch festgenommen wurde.

Der 45-Jährige ist inzwischen wieder auf freiem Fuß, muss aber mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung rechnen.