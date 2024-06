Die Rückkehr der deutschen Erfolgsserie "Kleo", blutige Gladiatorenkämpfe im alten Rom und ausschweifende Partys im italienischen Mittelalter - der Monat Juli hält für Serien-Fans eine große Zahl an Highlights parat. Die hochkarätigsten Serienneustarts und neuen Serienstaffeln im Juli in der Übersicht.

"Sunny": Ab 10. Juli bei Apple TV+

Die US-Amerikanerin Suzie (Rashida Jones, 48) lebt in Japan, doch fremdelt sie ein wenig mit ihrer neuen Heimat. Als ihr japanischer Ehemann Masa (Hidetoshi Nishijima, 53) mit dem gemeinsamen Sohn bei einem Flugzeugabsturz verschwindet, bricht Suzies Welt zusammen. Von Masas Firma erhält sie zur Trauerbewältigung den Hausroboter Sunny, den ihr Mann entwickelt hat. Nach anfänglicher Skepsis entsteht ein unerwarteter Zusammenhalt zwischen Suzie und dem Roboter, und die beiden beginnen, Nachforschungen zu Masas mysteriösem Verschwinden anzustellen.

Die neue, schwarzhumorige Mysteryserie "Sunny" spielt in einer nahen Zukunft, in der selbstfahrende Autos und helfende Haushaltsroboter an der Tagesordnung sind. Mit ebenso viel Humor wie Einsicht wird hier sowohl von den Erleichterungen als auch dem Unbehagen erzählt, das die technologische Entwicklung auslöst.

Hinter der neuen, zehnteiligen Show des Streamingdienstes Apple TV+ steckt die legendäre Produktionsfirma A24, die in der Vergangenheit für smarte Hits wie "Everything Everywhere All at Once" oder die Teenie-Serie "Euphoria" verantwortlich zeichnete. "Sunny" ist in den Hauptrollen exzellent besetzt mit dem ehemaligen "Parks and Recreation"-Star Jones und dem japanischen Darsteller Hidetoshi Nishijima, bekannt aus dem Oscar-prämierten Indie-Drama "Drive My Car".

"Those About to Die": Ab 19. Juli bei Prime Video

Auf Amazons Streamingdienst Prime Video startet am 19. Juli die Historienserie "Those About to Die". Die Show, bei der "Independence Day"-Macher Roland Emmerich (68) Regie führte, entführt Zuschauerinnen und Zuschauer ins antike Rom und die blutige Welt der Gladiatorenkämpfe.

Im Jahr 79 n. Chr. bildet Rom das Zentrum der bekannten Welt. Während in der Hauptstadt des Römischen Imperiums Sklaven niedere Arbeiten übernehmen, sind die Römer selbst gelangweilt und ruhelos. Abgelenkt werden sie durch spektakuläre Gladiatorenkämpfe, die von vier patrizischen Unternehmen kontrolliert werden. Anteile daran sind das Wertvollste, was es in dieser Zeit in Rom gibt. Die zunehmend abgestumpfte Bevölkerung muss derweil mit immer spektakuläreren und gewalttätigeren Wagenrennen, Gladiatoren- und Tierkämpfen bei Laune gehalten werden.

Das Mammutprojekt "Those About to Die" soll Medienberichten zufolge ein Budget von 140 Millionen US-Dollar verschlungen haben. Zum hochkarätigen Cast gehören Oscarpreisträger Sir Anthony Hopkins (86) und der frühere "Game of Thrones"-Schurke Iwan Rheon (39). Alle zehn Episoden der neuen Serie erscheinen auf einen Schlag bei Prime Video.

"Kleo": Ab 25. Juli auf Netflix

Die rasante deutsche Agentenserie "Kleo" kehrt mit Staffel zwei auf die Bildschirme von Netflix zurück. Jella Haase (31), die zuletzt mit der "Fack ju Göhte"-Fortsetzung "Chantal im Märchenland" Erfolge feierte, verkörpert darin erneut die titelgebende DDR-Auftragskillerin.

In der neuen, zweiten Staffel sucht Kleo auch weiterhin nach dem begehrten roten Koffer und den darin enthaltenen Geheimunterlagen. Denn die spielen eine entscheidende Rolle bei der Neuordnung Deutschlands und Europas nach dem Kalten Krieg. Neben Kleo sind daher auch die mächtigen Geheimdienste CIA und der KGB hinter dem begehrten Objekt her. Polizist Sven (Dimitrij Schaad, 38) bietet der Hauptfigur indes seine Hilfe an, wie im Trailer zu den sechs neuen Episoden zu sehen ist.

"The Decameron": Ab 25. Juli auf Netflix

Als die Stadt Florenz im Jahr 1348 von der Pest heimgesucht wird, verschanzt sich eine Gruppe Adliger samt der Bediensteten in einer luxuriösen Villa. In der vermeintlichen Sicherheit ihrer abgeschiedenen Bubble wollen sie das Vorbeiziehen des Schwarzen Todes abwarten, und feiern eine wilde, ausgelassene Party. Das geht so lange gut, bis die Stimmung kippt, und sich ein mörderischer Kampf ums Überleben entwickelt.

"The Decameron" wird vom Streamingdienst Netflix beschrieben als eine schwarzhumorige Mittelalter-Sitcom. Hinter der Show steckt als ausführende Produzentin die "Weeds"- und "Orange Is the New Black"-Serienschöpferin Jenji Kohan (54). Zum Schauspiel-Ensemble gehören unter anderem die aus der HBO-Serie "Girls" bekannte Zosia Mamet (36), "Veep"-Star Tony Hale (53) und Saoirse-Monica Jackson ("Derry Girls", 30).