Ein neuer Eigentümer möchte das denkmalgeschützte Gebäude wieder herrichten. Was daraus im Anschluss werden soll, ist noch offen. Visionen gibt es aber einige.
„Ich habe mich an dieses Gebäude schon ganz früh verloren“, schwärmt Holger Eckert, der neue Eigentümer der ehemaligen Künstner-Tankstelle in Asperg. Das markante Gebäude mit der abgerundeten Fassade, das noch aus den 1950ern stammt und einen ganz besonderen architektonischen Charme versprüht, ist über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt. Jahrzehntelang lag das Gelände nun brach.