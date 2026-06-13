Ein neuer Eigentümer möchte das denkmalgeschützte Gebäude wieder herrichten. Was daraus im Anschluss werden soll, ist noch offen. Visionen gibt es aber einige.

„Ich habe mich an dieses Gebäude schon ganz früh verloren“, schwärmt Holger Eckert, der neue Eigentümer der ehemaligen Künstner-Tankstelle in Asperg. Das markante Gebäude mit der abgerundeten Fassade, das noch aus den 1950ern stammt und einen ganz besonderen architektonischen Charme versprüht, ist über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt. Jahrzehntelang lag das Gelände nun brach.

Der gebürtige Markgröninger und Geschäftsführer der Firma Kälte Eckert in Markgröningen hat sich die ehemalige Tankstelle an der Kernerstraße vor Kurzem als Privatmann gekauft, um sie herzurichten und wiederzubeleben. Visionen, was oder wer dort nach der Sanierung einziehen könnte, gibt es einige. Bereits nächstes Jahr, glaubt Holger Eckert, wird alles fertig sein.

Die Tankstelle wurde 1954 gebaut

Das Interesse an diesem Wochenende ist groß. Immer wieder bleiben Passanten an dem umzäunten Gelände stehen und erkundigen sich, suchen das Gespräch mit dem neuen Eigentümer. Andere kommen extra aus Ludwigsburg oder Markgröningen, um zu schauen, was an diesem historischen Ort gerade passiert.

Studierende der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg peppen den Bauzaun rings um die Tankstelle auf. Foto: Kathrin Klette

Dass etwas passiert, ist jedenfalls nicht mehr zu übersehen. Dafür haben Studierende der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg gesorgt, die am Samstag, auf Einladung Eckerts hin und unter der Leitung von Künstler Tim Scheu und Dozent Thomas Bickelhaupt, die Abdeckungen des Bauzauns mit thematisch passender Graffitikunst besprüht haben.

„Das Gebäude wurde 1954 gebaut“, erklärt Holger Eckert. „Anfangs war das hier eine Esso-Tankstelle, später hat die Familie Künstner sie als freie Tankstelle betrieben.“ Auch eine Werkstatt gehörte dazu, der einstige Besitzer sei selbst begeisterter Motorradrennfahrer und Mechaniker gewesen. Im Jahr 1988 wurde sie stillgelegt. Die bisherige Besitzerin pflegte das Gelände weiter, „das muss man auch noch mal betonen, dass das alles heute nicht in diesem guten Zustand wäre, wenn sie sich über die Jahre nicht so gut darum gekümmert hätte“, so Eckert. Eine Nachnutzung blieb jedoch aus.

Dass sich das nun ändern soll, kommt für viele sicher unerwartet. Immerhin gab es über die Jahre offenbar einige Interessenten, weiß Eckert, „von Oldtimer- und Motorrad-Fans bis hin zur Filmakademie“, ohne, dass ein Geschäft zustande kam. Warum die Wahl letztlich auf ihn fiel, kann er selbst nicht genau sagen – ist aber sehr froh darum. Schließlich ist sein Interesse an dem Gebäude vor allem persönlicher Natur.

„Ich fahre hier seit 30 Jahren tagtäglich vorbei und habe mich in das Gebäude schon früh verliebt“, sagt Holger Eckert. Große Reichtümer aus einer Nachnutzung verspricht er sich nicht. „Aber ich bin jetzt 56 Jahre alt, da denkt man darüber nach, was man im letzten Drittel seines Lebens anfangen möchte. Und was kann es Schöneres geben, als so ein schönes Gebäude wiederzubeleben, dass alle wieder daran teilhaben können? Das hier ist ein Projekt fürs Herz und für die Seele.“ Bestätigung in seinem Vorhaben findet er bei all den Passanten, die am Samstag an der Baustelle vorbeischauen. „Alle sind total begeistert und machen mir Mut.“

Denkmalschutz als besondere Herausforderung

Häuser hat Holger Eckert nach eigener Aussage bereits ein paar renoviert, ganz unbedarft geht er an die Sache also nicht heran. Der Denkmalschutz und die besondere Bedeutung des Gebäudes für die Stadt seien jedoch noch mal eine besondere Herausforderung. Bevor es an die Detailplanung und die Sanierungsarbeiten geht, stehen daher zunächst Gespräche mit dem Denkmalschutzamt an sowie mit dem Bürgermeister Christian Eiberger. Das oberste Ziel lautet, möglichst viel vom „alten Charme“ des Gebäudes zu erhalten.

Wie die spätere Nutzung konkret aussehen wird, ist derzeit noch offen. Die Ideen reichen von einem Kultur-Café über gastronomische Angebote, Büros oder ein Blumengeschäft bis hin zu einer Galerie oder einer Event-Location. Welche Konzepte letztlich umgesetzt werden können, hängt laut Eckert vor allem von den denkmalpflegerischen, baulichen und behördlichen Rahmenbedingungen ab. Sicher dürfte nur eines sein: „Eine neue Tankstelle halte ich für ausgeschlossen.“