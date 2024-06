1 Helena ist ein fröhliches Kind und lacht gerne, dabei hätte sie allen Grund sich zu beschweren: Das 20 Monate alte Mädchen hat eine schwere Fehlbildung und muss oft in die Klinik. Foto: privat

Die 20 Monate alte Mädchen aus Weissach im Tal hat eine angeborene Fehlbildung. Diese ist so selten, dass sich Mediziner oft uneins sind. Das Kind musste bereits viel ertragen. Die 14. OP war vielleicht die letzte – einige Eingriffe könnten unnötig gewesen sein.











Link kopiert



Dieses Mal hat sie besonders viel über sich ergehen lassen müssen. In der jüngsten Operation wurde der kleinen Helena aus Weissach im Tal in einer achtstündigen Operation das Becken gebrochen. Zudem wurde eine Fistel beseitigt und der Bauchnabel rekonstruiert. „Sie hat jetzt so einen Fixateur im Bauch mit Metallstäben. Das muss mindestens sechs Wochen so bleiben, und sie kann nur liegen. Das höchste der Gefühle ist es, sie in einem 40-Grad-Winkel aufzurichten“, sagt ihre Mutter Lydia Martin.