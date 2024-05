1 In Kleinglattbach belästigt und missbraucht mutmaßlich ein Täter drei Kinder. Foto: dpa/David Inderlied

In Kleinglattbach kommt es am Montag zu zwei sexuellen Übergriffen. Die Kinder beschreiben mutmaßlich denselben Mann. Die Polizei sucht Zeugen und gibt Tipps, wie sich Eltern verhalten können.











Am Montag soll es nach Angaben der Polizei im Stadtteil Kleinglattbach in Vaihingen an der Enz zu einem sexuellen Übergriff auf eine Achtjährige gekommen sein. Das Mädchen überquerte gegen 16.45 Uhr den Pausenhof der Realschule, als sie dort von einem Mann angesprochen und sexuell missbraucht wurde. Das Kind konnte schließlich wegrennen.