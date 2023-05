1 Norbert Heselmann ist der Vorsitzende des Kleingartenvereins. Foto: Martin Tschepe

Mag Ludwigsburg noch so laut und geschäftig sein: in der Kleingartenanlage Mathildenhof sind Lärm und Trubel ganz weit weg. Ein Besuch im Idyll.









Was für ein Ort! Stille mitten in der City! Rosen in den Beeten statt Raser auf der benachbarten B 27. Gemüse statt Getümmel. Es gibt Menschen, die leben und arbeiten seit Jahrzehnten in Ludwigsburg und haben diesen verwunschenen Platz noch nie gesehen. Norbert Heselmann öffnet das Tor – willkommen in der Kleingartenanlage Mathildenhof. Der 73-Jährige ist der Vorsitzende der Gartenfreunde Ludwigsburg, man könnte sagen der Oberaufseher über die knapp 50 Gartenparzellen, die zwischen der Mömpelgard- und der Mühlstraße liegen. Die Idylle ist ein bisschen versteckt hinter Häusern und bewachsenen Mauern. Willkommen im Paradies.