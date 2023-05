8 Stall am Gleis. Die Hühner stören sich an der S-Bahn offenbar so wenig wie die Gärtner in der Renninger Anlage. Foto: Simon Granville

Grünzeug, Hühner, Freizeitglück: So idyllisch die Kleingartenanlage in Renningen ist, so gefährdet ist sie. An diesem Freitag soll sie versteigert werden. Die bisherigen Kleingärtner sind erschüttert – sie bangen um ihr Fleckchen im Paradies.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Renningen - Mit dem Paradies von Renningen ist es so wie mit jedem anderen Paradies: Es ist nicht leicht zu finden, aber wer erst mal da ist, will nicht mehr weg. In diesem Fall liegt das Paradies abgeschirmt zwischen Häuserblocks und S-Bahn-Gleisen. Darin wachsen elegante Sonnenblumen und verführerisch leuchtende Äpfel. Hühner lassen sich die Sonne aufs Gefieder scheinen, kleine Skulpturen aus Steinen zieren den Wegesrand, und die Bewohner schwärmen von ihrem Idyll, ihrem Rückzugsgebiet oder eben ihrem Paradies.