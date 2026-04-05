Kleines Tierparadies: Geheimtipp für Familien im Kreis Esslingen

Aus ihrem Gelände hat Familie Löffler ungeplant einen kleinen Streichelzoo gemacht. Kinder erleben hier hautnah die Natur - füttern Ziegen und spielen im Matsch.
Neben einem knisternden Lagerfeuer nimmt eines der freilaufenden Hühner gerade ein Sandbad. Der Sohn der Familie Löffler hackt unter einem weißblühenden Baum Holz. Schmale Trampelpfade führen zu den weitläufigen Tiergehegen. Wo? Auf dem Ziegenstückle in Reichenbach - pure Bauernhofromantik am Ortsrand der kleinen Gemeinde. Was mit privater Tierhaltung begonnen hat, hat sich zu einem kleinen Streichelzoo entwickelt, der als echter Geheimtipp unter Familien gilt. „Geplant war das so nie. Es ist alles zu uns gekommen“, erzählt Inhaber Thomas Löffler, der das Gelände zusammen mit seiner Frau Tina von der Gemeinde gepachtet hat.