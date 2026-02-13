Reality-Star Evelyn Burdecki hat beim Wiener Opernball für einen unfreiwillig komischen Moment gesorgt. In ihrer aufwendigen Robe mit fünf Meter langer Schleppe stolperte sie eine Hoteltreppe hinauf und teilte den Sturz selbstironisch bei Instagram.

Evelyn Burdecki (37) wollte beim Wiener Opernball in ihrer aufwendigen Robe glänzen und landete stattdessen auf dem Gesicht. Der Reality-Star stolperte auf dem Weg zum Ball eine Hoteltreppe hinauf und fiel hin. Den peinlichen Moment teilte die ehemalige Dschungelkönigin selbst in einem Video auf Instagram - und bewies dabei einmal mehr ihre Fähigkeit zur Selbstironie.

"Fünf Meter Eleganz in Perfektion. Eine Schleppe muss man tragen können. Und ich dachte wirklich, ich hätte das im Griff", kommentierte Burdecki den Sturz. Das Video zeigt, wie sie zunächst charmant lächelnd in die Kamera blickt und die Treppe hinaufschreitet. Doch kurz vor dem Ende verliert sie den Halt, fällt nach vorne. Auch die Handtasche rutscht ihr dabei aus den Händen.

Evelyn Burdecki: Gleich zweimal hingefallen

Wie Burdecki im Gespräch mit der österreichischen Zeitung "Heute" verriet, blieb es nicht bei diesem einen Sturz. Schon auf dem kurzen Weg vom Hotelzimmer zum Pre-Opernball-Cocktail sei sie zweimal hingefallen. "Ich hab mir schon meine Ellenbogen und meine Knie aufgeschürft", erzählte sie. Davon beirren ließ sie sich allerdings nicht: "Ich bin trotzdem happy. Was macht man nicht alles für den Opernball."

Für zusätzliche Nervosität sorgte der Schmuck, den die 37-Jährige zum Kleid trug, Stücke der Marke Köck im Wert von fast einer halben Million Euro. "Ich bin heute zweimal hingefallen und hab noch nicht mal Champagner getrunken - ich bin leichte Beute, sag ich mal", scherzte Burdecki laut "Heute".

In den Kommentaren zu ihrem Sturzvideo feiern die Fans den Moment. "Herrlich sympathisch, so viel Selbstironie!", schrieb ein Follower. Ein anderer munterte auf: "Du bist toll - Krönchen richten und weiter." Trotz des Malheurs machte Burdecki auf dem Parkett eine gute Figur. Ihre schwarze Robe von Designer Nicolas Dudek beeindruckte mit federbesetzter Silhouette, glitzernden Pailletten und der auffälligen fünf Meter langen Schleppe. Zahlreiche Follower kommentierten begeistert: "Traumfrau!" und "So ein schönes Kleid!"