Reality-Star Evelyn Burdecki hat beim Wiener Opernball für einen unfreiwillig komischen Moment gesorgt. In ihrer aufwendigen Robe mit fünf Meter langer Schleppe stolperte sie eine Hoteltreppe hinauf und teilte den Sturz selbstironisch bei Instagram.
Evelyn Burdecki (37) wollte beim Wiener Opernball in ihrer aufwendigen Robe glänzen und landete stattdessen auf dem Gesicht. Der Reality-Star stolperte auf dem Weg zum Ball eine Hoteltreppe hinauf und fiel hin. Den peinlichen Moment teilte die ehemalige Dschungelkönigin selbst in einem Video auf Instagram - und bewies dabei einmal mehr ihre Fähigkeit zur Selbstironie.