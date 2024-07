Kleines Lebenszeichen während Behandlung: Kraft der Natur hilft Prinzessin Kate

Wieder ein kleines Lebenszeichen von Prinzessin Kate (42): Erst vor wenigen Tagen hatte sich die Frau von Prinz William (42) trotz ihrer aktuellen Krebsbehandlung bei einem Auftritt in Wimbledon gezeigt, um dem Jungstar Carlos Alcaraz (21) die goldene Trophäe zu überreichen. Jetzt hat sich die 42-Jährige erneut auf Instagram zurückgemeldet und verraten, was ihr in dieser aktuell schweren Zeit besonders helfe.

Prinzessin Kate schwört auf "die Kraft der Natur"

Es sei die "Kraft der Natur", wie Kate in einer Botschaft schreibt, die sie im Rahmen einer Veranstaltung des Londoner Natural History Museums in einer Instagram-Story veröffentlicht hat. Die Einrichtung hat gerade seine neuen Gärten eröffnet. Aus Kates Sicht trage die Natur dazu bei, "unsere Entwicklung und unser Wohlbefinden zu unterstützen, indem sie uns Freude bereitet und uns hilft, körperlich, geistig und spirituell gesund zu bleiben".

Die Prinzessin von Wales hoffe, dass "Tausende von Menschen" die neuen Gärten des Museums besuchen und sich "inspirieren" lassen werden. Denn sie unterstütze das Engagement der Einrichtung, da es ein "besonderer Ort" sei, "der Menschen aller Altersgruppen ermutigt, sich mit der Natur zu verbinden und mehr darüber zu erfahren, wie wir unsere natürliche Welt schützen können".

Aufnahmen mit Kate von vor drei Jahren

In den zwei veröffentlichten Instagram-Storys sind zudem Aufnahmen von Kates Museumsbesuch im Jahr 2021 zu sehen. Damals strahlte sie in einem legeren Look aus Jeans, Top und Blazer, während sie mit den Kindern mitten im Grünen agierte, herumspielte oder Honig probierte.

Neben dem Tennisturnier in Wimbledon, wo Kate als Schirmherrin des austragenden All England Lawn Tennis and Croquet Club fungiert, zeigte sie sich auch Mitte Juni bei der Militärparade "Trooping the Colour" in der Öffentlichkeit. Das waren jedoch bisher die beiden einzigen Auftritte, seit sie ihre Krebsdiagnose im März 2024 bekannt gegeben hatte.