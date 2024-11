Kleinerer Landtag: Unterstützer des Volksbegehrens stoßen auf Hindernisse

1 Der Initiator des Volksbegehrens Landtag verkleinern, Dieter Distler, bei der Unterschriftensammlung. Foto: /Andreas Müller

Ein Gesetzentwurf aus dem Volk muss in Baden-Württemberg einige Hürden überwinden. Zu viele, meint der Initiator des Volksbegehrens zur Landtagsverkleinerung. Dabei erhält er jetzt prominente Unterstützung.











Nach einigen Umwegen kam die Esslingerin doch zum Ziel. Durch einen Nebeneingang gelangte sie außerhalb der Öffnungszeiten zur Stabstelle Wahlen und konnte ihre Unterschrift für das Volksbegehren „Landtag verkleinern“ leisten. Den Aufwand hätte sie sich allerdings sparen können. Auch im Bürgeramt, erfuhr sie dort, hätte sie sich während der Öffnungszeiten eintragen können. Zuvor hatte die Frau schon eine kleine Odyssee hinter sich. Nachdem sie am Download des Formulars von der Seite des Volksbegehrens gescheitert war, fragte sie sich telefonisch im Rathaus durch, bis sie an die richtige Stelle gelangte. Überall sei man wirklich freundlich gewesen, berichtet sie. Doch so reibungslos wie in Esslingen läuft es nicht überall.