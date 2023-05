5 Ein Feuer in einem Lebensmittelladen hat großen Schaden verursacht. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald/7aktuell.de | Alexander Hald

Ein Feuer in einem Lebensmittelladen hat großen Schaden in Stuttgart angerichtet. Der kleine Supermarkt stand in der Nacht auf Montag in Vollbrand. Die Hintergründe.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein Brand in einem Lebensmittelladen in Stuttgart hat einen Schaden in fünfstelliger Höhe verursacht. Verletzt wurde niemand. Der kleine Supermarkt stand in der Nacht auf Montag in Vollbrand, wie die Polizei am frühen Montagmorgen mitteilte.