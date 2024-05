1 Bradley Cooper und seine Tochter Lea bei der Premiere von "IF". Foto: Nancy Kaszerman/ZUMA Press Wire

Bradley Cooper kam mit der süßesten Begleitung auf den roten Teppich. Bei der Premiere seines neuen Familienfilms "IF" hatte der Schauspieler seine siebenjährige Tochter Lea dabei.











Bradley Coopers (49) Date bei der Premiere seines neuen Films "IF" zog alle Blicke auf sich: Der Schauspieler kam am Montagabend (13. Mai) gemeinsam mit seiner siebenjährigen Tochter Lea. Bilder zeigen die beiden auf dem Weg zum Event in New York City. Wie "People" berichtet, schritt das Mädchen an der Hand ihres Vaters auch über den roten Teppich.