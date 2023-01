Kleiner Schlossplatz in Stuttgart

1 Die Polizei rückt zum Kleinen Schlossplatz in Stuttgart aus, weil Kinder mit einer Pistole spielen (Archivbild). Foto: IMAGO/onw-images/Marius Bulling

Drei Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren haben am Dienstagmorgen am Kleinen Schlossplatz in Stuttgart-Mitte einen Einsatz der Polizei ausgelöst. Sie hatten mit einer Pistole hantiert. Das beobachtete ein 61 Jahre alter Mann, der die Polizei rief.

Die drei Jungs sollen gegen 8.40 Uhr mit der Waffe gesehen worden sein, wie sie vom Schlossplatz aus über die Königstraße in Richtung Hauptbahnhof liefen. Die Polizisten fing die Gruppe auf Höhe der Theaterpassage ab und kontrollierte sie.

Dabei stellten die Beamten fest, dass es sich bei der vermeintlichen Waffe um eine Spielzeugpistole handelte. Die Schüler waren offenbar für ein Schulprojekt in der Innenstadt unterwegs und wollten ein Video zum Thema „Gewalt mit Waffen“ drehen. Dem Bericht zufolge führten die Polizisten mit den Kindern „ein sensibilisierendes Gespräch“ und übergaben sie den Eltern.