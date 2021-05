1 Randale in einer Stuttgarter Tiefgarage rief die Polizei auf den Plan (Symbolbild). Foto: dpa/Arno Burgi

In einer Tiefgarage in Stuttgart sollen zwei junge Männer ihr Unwesen getrieben – und dabei einen Feueralarm ausgelöst haben. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Stuttgart - Zwei junge Männer sollen in Stuttgart-Mitte in einer Tiefgarage am Kleinen Schlossplatz randaliert – und dabei einen Brandalarm ausgelöst haben. Die Polizei nahm die Tatverdächtigen im Alter von 16 und 18 Jahren am Samstagabend vorläufig fest, wie die Ordnungshüter am Dienstag mitteilten.

In der Tiefgarage sollen die jungen Männer mehrere Sachbeschädigungen begangen und anschließend einen Feueralarm ausgelöst haben. Die Feuerwehr rückte kurz vor 20 Uhr mit einem Löschzug an. Doch anstatt eines Feuers entdeckten die Einsatzkräfte neben einem eingeschlagenen Handfeuermelder auch einen mutmaßlich eingetretenen Wandhydranten sowie beschädigte Lampen.

Während Polizisten die Spuren sicherten, kamen zwei junge Männer in die Tiefgarage, die beim Erblicken der Beamten davonrannten. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte schließlich zur vorläufigen Festnahme der beiden 16- und 18-Jährigen. Danach übergaben die Beamten die Tatverdächtigen an ihre Eltern. Die Polizei bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0711 8990 3100 um Hinweise.

