Kleiner Schlossplatz in Stuttgart: Demonstration sorgt für Ärger bei Einzelhändlern

Kleiner Schlossplatz in Stuttgart

1 In den vergangenen Wochen haben in Stuttgart immer wieder Kundgebungen stattgefunden – wie hier Anfang November auf dem Rotebühlplatz mit dem Titel „Stoppt den Krieg in Gaza“. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Am Samstag werden bei einer Kundgebung 1000 Teilnehmer auf dem Kleinen Schlossplatz erwartet. Das Thema: die Lage im Gazastreifen. Einzelhändler können nicht nachvollziehen, warum diese Demo mitten im Weihnachtstrubel stattfinden darf.











Demonstrationen in der Innenstadt an einem Adventssamstag? Mit rund 1000 Teilnehmern? Für die Einzelhändler gibt es sicherlich bessere Nachrichten, vor allem wenn das Thema der Veranstaltung Konfliktpotenzial birgt, wie es am Samstag der Fall sein wird. Die „Aktuelle Lage im Gazastreifen“ lautet der Titel der Demonstration. Von 17 bis 18 Uhr ist eine Auftaktkundgebung auf dem Kleinen Schlossplatz geplant. Danach geht es weiter auf die Theodor-Heuss-Straße, über den Rotebühlplatz, zur Tübinger Straße und zurück auf den Kleinen Schlossplatz. Das Ende der Veranstaltung ist um 20 Uhr.