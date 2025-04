Kleiner Parteitag der Grünen: Grünen-Länderrat: Robert Habeck hält noch eine Rede – und dann?

1 Franziska Brantner (von links), Felix Banaszak, Robert Habeck und Annalena Baerbock sprechen während des kleinen Parteitags von Bündnis 90/Die Grünen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Bei der Bundestagswahl lief für die Grünen enttäuschend, nun sitzen sie wieder in der Opposition. Am Sonntag sind sie zu ihrem kleinen Parteitag in Berlin zusammengekommen. Wie wollen sie weitermachen?











Er steht am Mikrofon, wie er es schon so oft getan hat. Ohne Manuskript, eine Hand in die Tasche gesteckt, spricht Robert Habeck am Sonntag zu den Grünen, zu seiner Partei – und wendet sich von dort direkt an die Union, die in aktuellen Umfragen stark an die AfD verloren hat. „Die Vertrauenskrise, die die Union erleidet, sie ist selbst verschuldet und sehend konstruiert worden“, sagt er und ruft: „Selbst schuld, Union!“ Er bekommt lauten Applaus.