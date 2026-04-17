Kleine Taten, große Wirkung: Wie Mikro-Aktivismus aus der Ohnmacht helfen kann

Kriege, Klimakrise, gesellschaftliche Spaltung: Die Nachrichtenlage lähmt viele Menschen. Mikro-Aktivismus zeigt einen Ausweg aus der Ohnmacht. Denn auch kleine Handlungen entfalten in der Masse eine überraschende Wucht.
Der morgendliche Blick in die Nachrichten hinterlässt oft ein Gefühl von Ohnmacht: Eskalierende Kriege, brennende Wälder und politische Spaltung wirken so gewaltig, dass der eigene Alltag daneben völlig bedeutungslos scheint. Wer das Gefühl hat, als Einzelner ohnehin nichts ausrichten zu können, erstarrt in Passivität.