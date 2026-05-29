Als Schmetterling ist er unscheinbar – seine Raupen aber sind tückisch: Der Eichenprozessionsspinner führt aktuell wieder zu Sperrungen und jede Menge Einsätzen zur Bekämpfung.
Berlin - Badefans haben sich über die Hitzetage gefreut, in Gärten legte das Grün zu – aber auch ein ungeliebtes Tier profitierte: der Eichenprozessionsspinner. Die Nachtfalter bevorzugen warmtrockene Bedingungen, wie es beim Umweltbundesamt (Uba) heißt. Am Waidsee in Baden-Württemberg wurde wegen Befalls ein Bereich gesperrt, vielerorts in Deutschland werden die Tiere längst wieder energisch bekämpft.