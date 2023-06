90-Jähriger werkelt in Gartenoase in Kernen

6 In seiner grünen Oase ist Gebhard Günthör glücklich. Beim Werkeln merkt man dem 90-Jährigen sein Alter nicht an. Foto: Gottfried Stoppel

Gebhard Günthör ist Großgartenbesitzer. In seiner Oase im Wald bei Rommelshausen blüht und wächst es, egal wohin man blickt. Der Arbeitsaufwand ist hoch, aber für den 90-jährigen Fellbacher kein Problem.









Gebhard Günthör hält nichts vom Nichtstun. Dabei könnte es sich der Fellbacher, der stattliche 90 Jahre alt ist, guten Gewissens gemütlich machen und nicht mehr so viel werkeln. Will er aber gar nicht. Wer ihn sieht, wundert sich darüber nicht: Der betagte Senior sieht etliche Jahre jünger aus und man hat fast Mühe, mit ihm Schritt zu halten. Beste Voraussetzungen also, um eine große – man möchte fast schon riesige sagen – Gartenoase auf der Gemarkung Kernen zu bewirtschaften.